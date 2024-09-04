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20:17, 4 сентября 2024Ценности

Водостойкая тушь оказалась опасной для здоровья

NYP: сон с водостойкой тушью оказался опасным для глаз

Фото: freepik

Водостойкая тушь для ресниц оказалась опасной для здоровья. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

Окулист Гурлин Дханоа в новом TikTok-видео рассказала зрителям о страшных последствиях сна с упомянутой косметикой на глазах. Врач призвала подписчиков, которые спят с водостойкой тушью, проверить внутреннюю сторону век. Выяснилось, что необходимо тщательно смывать продукт с ресниц, чтобы на веке не образовывались травмирующие роговицу отложения.

На размещенных кадрах доктор показала веко пациентки, которая пользовалась водостойкой тушью 25 лет, из-за чего в итоге у нее и появились крошечные твердые отложения, царапавшие глазное яблоко. Кроме того, у женщины развился фолликулярный конъюнктивит — инфекция слизистой оболочки, которая покрывает глаз и веко.

Ранее российский врач назвала пять недопустимых для хранения в ванной вещей.

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      Карина Черных
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