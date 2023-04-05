Российский врач назвала пять недопустимых для хранения в ванной вещей

Российский трихолог Алена Романова посоветовала не хранить в ванной комнате халаты

Российский врач-дерматовенеролог, трихолог Алена Романова назвала пять вещей, которые нельзя хранить в ванной комнате. Соответствующий материал появился на сайте издания «Доктор Питер».

В первую очередь специалист призвала оставлять на долгое время только те полотенца, которые используются в настоящий момент. Романова отметила, что недопустимо хранить халаты и белье, даже если для них предусмотрен отдельный шкаф. По ее словам, из-за слишком высокой влажности в помещении на ткани может появиться плесень.

Кроме того, в список попали декоративная косметика и кисти для макияжа. Медик заявил, что в подобных средствах и бьюти-инструментах скапливаются частицы грязи. Они, в свою очередь, находясь в ванной, в которой всегда присутствует влажный воздух, станут благоприятной средой для размножения бактерий.

Вдобавок Романова объяснила, что если в квартире находится совмещенный санузел, то стоит задуматься об отдельном хранении зубных щеток. «При смывании воды в унитазе в воздух поднимается аэрозольное облако с частичками продуктов нашей жизнедеятельности. Бактерии из аэрозоля могут осесть на вашей зубной щетке и затем попасть в рот», — предупредила собеседница издания.

В заключение врач порекомендовала переложить лекарства, патчи и маски для лица из шкафа над раковиной в холодильник. В первом случае возникает вероятность сократить срок годности медикаментов. Что касается упомянутых косметических средств, то из-за постоянных перепадов температур их эффективность снижается.

В феврале врач, специализирующийся в области дерматологии и эстетики, Эмма Коулман назвала главные ошибки при умывании лица. В первую очередь специалист посоветовала после процедуры не использовать одно и то же полотенце и призвала стирать изделия после каждых двух применений.