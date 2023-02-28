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15:43, 28 февраля 2023Ценности

Врач назвала главные ошибки при умывании лица

Врач Эмма Коулман назвала использование одного и того же полотенца после умывания ошибкой

Фото: Mathilde Langevin / Unsplash

Врач, специализирующийся в области дерматологии и эстетики, Эмма Коулман назвала главные ошибки при умывании лица. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

В первую очередь специалист посоветовала после процедуры не использовать одно и то же полотенце. «Если использовать полотенце в ванной в течение нескольких дней, оно превратится в чашку Петри для бактерий», — заявила Коулман и призвала стирать изделия после каждых двух применений.

Так, по словам эксперта, на состояние кожи влияет слишком горячая вода, которая приводит к появлению сосудистых звездочек, прыщей и розацеа. В то же время она отметила, что слишком холодная и жесткая вода вызывает сухость и экзему. Вдобавок Коулман порекомендовала во время умывания не растирать лицо. «Косметические средства лучше наносите легкими круговыми движениями», — предложила она.

В заключение доктор рассказала, что к данному процеccу необходимо прибегать один или два раза в день. Чрезмерное умывание может привести к раздражениям, считает собеседница издания.

Ранее косметолог-дерматовенеролог Людмила Егжина перечислила причины, из-за которых появляются пигментные пятна на коже. Так, врач объяснила, что косметический дефект может возникать при наличии различных патологий. По ее мнению, пигментация может быть одним из признаков хронической печеночной недостаточности.

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Мария Винар
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