Косметолог перечислила россиянам причины появления пигментных пятен на коже

Врач Людмила Егжина: пигментные пятна могут быть признаком печеночной недостаточности

Косметолог-дерматовенеролог Людмила Егжина перечислила россиянам причины, из-за которых появляются пигментные пятна на коже. Соответствующий комментарий приводит Life.

Так, врач рассказала, что косметический дефект может возникать при наличии различных патологий. По ее словам, пигментация может быть одним из признаков хронической печеночной недостаточности. «В таком случае появляются грязно-серые или темно-коричневые пятна. Чаще всего они располагаются в области нижних век и на кистях рук», — пояснила Егжина.

Специалист уточнила, что при почечной недостаточности нарушается гормональный статус, вследствие чего на сгибательных поверхностях конечностей, лбу и щеках также образуются пигментные пятна.

Кроме того, доктор отметила, что чаще всего красящие клетки на поверхности тела у женщин можно заметить в период беременности или менопаузы (один из этапов жизненного цикла женщины, который знаменует собой окончание репродуктивного возраста — прим. «Ленты.ру»).

В заключение эксперт добавила, что гораздо большее количество дефектов на теле возникает не от самих заболеваний, а от приема лекарственных препаратов в виде таблеток.

Ранее в феврале косметолог-терапевт Кристина Радина перечислила россиянам причины появления покраснений на лице. Специалист рассказала, что регулярные покраснения на коже могут свидетельствовать о куперозе. Еще одной распространенной причиной дефектов на коже эксперт назвала аллергическую реакцию.