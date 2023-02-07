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15:54, 7 февраля 2023Ценности

Врач перечислила россиянам причины покраснений на лице

Косметолог Кристина Радина: покраснения на лице могут свидетельствовать о куперозе

Фото: Unsplash

Косметолог-терапевт Кристина Радина перечислила россиянам причины появления покраснений на лице. Соответствующий комментарий публикует издание Life.

Специалист рассказала, что регулярные покраснения на коже могут свидетельствовать о куперозе. Для решения данной проблемы, по словам Радиной, необходимо использовать успокаивающие кремы и лазер.

Еще одной распространенной причиной дефектов на коже эксперт назвала аллергическую реакцию. «В этом случае может появиться не только покраснение, но и зуд кожи. Для купирования этого состояния надо прекратить контакт с аллергеном и принять противоаллергические препараты», — посоветовала врач.

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Также Радина добавила, что псориаз или экзема могут проявляться в виде высыпаний или красноты на коже, однако для их лечения может понадобиться не только уход с помощью косметических продуктов, но и медикаментозная терапия.

В заключение доктор рекомендовала ежедневно умываться косметическим гелем, молочком или пенкой и отказаться от мыла, которое пересушивает кожу.

Ранее в феврале врач-дерматолог, косметолог и трихолог Екатерина Титушкина назвала россиянам опасность одноразовых масок для лица. Доктор сообщила, что в состав упомянутых косметических средств входит не только вода, но и спирты и ароматизаторы, которые сушат и раздражают кожу.

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Екатерина Ештокина
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