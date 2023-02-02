Врач назвала россиянам опасность тканевых масок для лица

Косметолог Титушкина: одноразовые маски с ароматизаторами раздражают кожу

Врач-дерматолог, косметолог и трихолог Екатерина Титушкина назвала россиянам опасность одноразовых масок для лица. Соответствующий материал публикует издание Life.

Доктор сообщила, что в состав упомянутых косметических средств входит не только вода, но и спирты и ароматизаторы, которые сушат и раздражают кожу. «Любимые многими маски с "мордочками животных" обычно содержат красители, которые не оказывают благоприятного воздействия на кожу», — уточнила она.

Помимо этого, по словам специалиста, заявленный эффект после применения тканевой маски не достигается в полной мере, поскольку ее хлопковая основа неплотно прилегает к коже и обладает слабой проводимостью полезных ингредиентов.

В заключение медик порекомендовала читателям не увлекаться масками, приготовленными самостоятельно. Как утверждает Титушкина, их частое использование может привести к контактному или аллергическому дерматиту.

Ранее в январе врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова назвала россиянкам опасные последствия популярной косметологической процедуры BB Glow, направленной на выравнивание тона кожи лица. Как утверждает косметолог, упомянутая процедура может также привести к аллергической реакции.