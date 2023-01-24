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16:19, 24 января 2023Ценности

Россиянкам назвали опасные последствия популярной косметологической процедуры

Косметолог Татьяна Егорова: процедура BB Glow может привести к аллергической реакции

Фото: Bignai / Shutterstock

Врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова в беседе с Пятым каналом назвала россиянкам опасные последствия популярной косметологической процедуры BB Glow, направленной на выравнивание тона кожи лица.

По словам специалистки, данная услуга позволяет замаскировать пигментные пятна и ярко выраженные синяки вокруг глаз. Кроме того, красящая основа, которая состоит из гиалуроновой кислоты, витаминов и цветного вещества, не проникает в глубокие слои кожи, поэтому эффект после ее нанесения держится до года, добавила Егорова.

Как утверждает косметолог, упомянутая процедура может привести к аллергической реакции. «Можно сделать аллергическую пробу на маленьком участке кожи, посмотреть, как она будет реагировать», — посоветовала врач.

Эксперт уточнила, что проводить косметологическую процедуру BB Glow можно только при отсутствии кожных заболеваний, в том числе акне и разацеи. «Если лицо потом опухнет, покраснеет и будет чесаться — это все придется выводить очень долго», — предупредила Егорова.

В декабре 2022 года ведущий дерматолог мельбурнской клиники ODE Dermatology Шамми Тисан раскрыла опасность популярной косметологической процедуры микродермабразии (механический пилинг лица). Врач рассказала, что процесс микродермабразии можно сравнить с трением наждачной бумаги о нежную кожу лица. По этой причине в дальнейшем она может привести к развитию кожных заболеваний.

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Екатерина Ештокина
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