Врач раскрыла опасность популярной косметологической процедуры

Дерматолог Шамми Тисан сравнила микродермабразию с трением наждачной бумаги о лицо

Ведущий дерматолог мельбурнской клиники ODE Dermatology Шамми Тисан раскрыла опасность популярной косметологической процедуры микродермабразии (механический пилинг лица). Этой теме она посвятила видео, которое опубликовано в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена), насчитывающем почти 10 тысяч подписчиков.

По словам врача, процесс микродермабразии можно сравнить с трением наждачной бумаги о нежную кожу лица. По этой причине в дальнейшем она может привести к развитию розацеа или акне.

«Это похоже на полироль для металла, которая состоит из гидроксида алюминия или бикарбоната натрия. Ее распыляют на ваше лицо и растираются металлической щеткой. Процедура ненадолго даст вам ощущение чистой кожи, но в долгосрочной перспективе только ухудшит ваш кожный барьер», — объяснила Тисан.

Вместо упомянутой процедуры австралийка рекомендовала химическое отшелушивание с применением молочной или салициловой кислоты. «С возрастом в нашем организме не остается ферментов, которые способствовали обновлению кожи в молодости. Поэтому нам необходимо это делать», — заключила она.

Ранее в декабре российский косметолог Мария Аветисова перечислила четыре ошибки в уходе за кожей, которые приводят к раннему старению. Так, по словам эксперта, умывание горячей водой нарушает гидролипидную мантию кожи, которая выполняет барьерную функцию.