Россиянкам перечислили четыре приводящие к старению кожи ошибки

Косметолог Аветисова назвала умывание горячей водой причиной старения кожи

Российский косметолог Мария Аветисова перечислила четыре ошибки в уходе за кожей, которые приводят к раннему старению. Соответствующими комментариями она поделилась с порталом Life.

Так, по словам эксперта, умывание горячей водой нарушает гидролипидную мантию кожи, которая выполняет барьерную функцию. Вода комнатной температуры, в свою очередь, позволит избежать чувства сухости и дискомфорта, объяснила специалистка.

Помимо этого, собеседница издания назвала причиной снижения обновления кожи неправильно подобранные средства для умывания и отсутствие следующего этапа ухода за лицом после очищения. Аветисова порекомендовала россиянкам наносить крем или сыворотку по типу кожи каждый раз после умывания.

Вдобавок косметолог заявила, что сон с макияжем ускоряет старение кожи, поскольку косметика, выделение кожного сала и накопленная за день грязь забивают поры. Как утверждает героиня материала, данная привычка способствует разрушению коллагена в коже и замедляет ее регенерацию.

В заключение Аветисова посоветовала не злоупотреблять пилингами и не загорать на солнце или в солярии. По ее словам, из-за упомянутых действий разрушается обеспечивающие коже прочность и эластичность компоненты.

Ранее в декабре дерматолог и косметолог Елена Мошкова назвала способы, с помощью которых можно улучшить состояние кожи за месяц до Нового года. Так, в число повышающих тонус кожи процедур специалистка внесла массаж, гигиеническую чистку и пилинг с эффектом биоревитализации, а также саму биоревитализацию и мезотерапию.