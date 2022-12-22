Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:30, 22 декабря 2022Ценности

Россиянкам перечислили четыре приводящие к старению кожи ошибки

Косметолог Аветисова назвала умывание горячей водой причиной старения кожи

Фото: Shutterstock

Российский косметолог Мария Аветисова перечислила четыре ошибки в уходе за кожей, которые приводят к раннему старению. Соответствующими комментариями она поделилась с порталом Life.

Так, по словам эксперта, умывание горячей водой нарушает гидролипидную мантию кожи, которая выполняет барьерную функцию. Вода комнатной температуры, в свою очередь, позволит избежать чувства сухости и дискомфорта, объяснила специалистка.

Помимо этого, собеседница издания назвала причиной снижения обновления кожи неправильно подобранные средства для умывания и отсутствие следующего этапа ухода за лицом после очищения. Аветисова порекомендовала россиянкам наносить крем или сыворотку по типу кожи каждый раз после умывания.

Материалы по теме:
«Сейчас открывается окно возможностей» У российской косметики появился шанс заменить западную. Почему это хорошо?
«Сейчас открывается окно возможностей»У российской косметики появился шанс заменить западную. Почему это хорошо?
15 июня 2022
Сару Джессику Паркер считают иконой стиля. Почему она отказалась бороться со старостью?
Сару Джессику Паркер считают иконой стиля.Почему она отказалась бороться со старостью?
25 июня 2022

Вдобавок косметолог заявила, что сон с макияжем ускоряет старение кожи, поскольку косметика, выделение кожного сала и накопленная за день грязь забивают поры. Как утверждает героиня материала, данная привычка способствует разрушению коллагена в коже и замедляет ее регенерацию.

В заключение Аветисова посоветовала не злоупотреблять пилингами и не загорать на солнце или в солярии. По ее словам, из-за упомянутых действий разрушается обеспечивающие коже прочность и эластичность компоненты.

Ранее в декабре дерматолог и косметолог Елена Мошкова назвала способы, с помощью которых можно улучшить состояние кожи за месяц до Нового года. Так, в число повышающих тонус кожи процедур специалистка внесла массаж, гигиеническую чистку и пилинг с эффектом биоревитализации, а также саму биоревитализацию и мезотерапию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Лукашенко заподозрил соседние страны в возможной агрессии против Белоруссии
Ветер на Марсе оказался достаточно сильным для ветряных турбин
Центробанк продаст «Открытие» ВТБ
В Кремле сообщили о продолжении согласования ответа на потолок цен
Кремль рассказал о докладе Медведева о поездке в Китай
Соратники основателя FTX признали вину в мошенничестве
Кремль связал поездку Зеленского в США с желанием Вашингтона воевать с Москвой
Дробыш назвал лучшее место на Земле
В России описали последствия захвата западной военной техники
В Кремле прокомментировали удар по гостинице в Донецке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.