Зеленский неожиданно появился на официальной встрече в костюме. С чем это связано и почему может разозлить Трампа?

Владимир Зеленский впервые с 2022 года надел костюм на встречу с Карлом III

Президент Украины Владимир Зеленский впервые за несколько лет отказался от военной формы в пользу костюма ради встречи с королем Карлом III. Облик украинского лидера не остался незамеченным, ведь ранее он пообещал надеть костюм только после окончания боевых действий. Что не так с одеждой Зеленского и почему она может разозлить Дональда Трампа — разбиралась «Лента.ру».

Зеленский появился в костюме в Виндзорском замке

Зеленский прибыл в Великобританию утром 23 июня, чтобы обсудить вопросы «защиты Украины и усиления давления на Россию». В ходе визита политик отправился на встречу с королем Карлом III в Виндзорском замке.

Украинский президент появился на публике в костюме и туфлях черного цвета, отказавшись при этом от галстука и рубашки в пользу лонгслива. А британский монарх, не изменяя своим предпочтениям, надел серый костюм в сочетании с белой рубашкой и светлым галстуком.

Владимир Зеленский на встрече с королем Карлом III Фото: Jonathan Brady / Pool via Reuters

Неожиданный отказ Зеленского от военной формы, в которой он обычно посещает официальные встречи, стал предметом бурного обсуждения в соцсетях. «Одежда Зеленского — больше чем просто одежда. Она не только демонстрирует его привязанность к своему народу, но и несет скрытые смыслы миру. Сегодня он [своим видом] заявил, что будет носить костюм только на встречи с настоящими королями», — написал один из пользователей X.

В британской прессе также попытались разобрать тайные смыслы наряда украинского президента. По мнению журналистов, внешний вид Зеленского точно разозлит президента США Дональда Трампа, поскольку он пришел на деловой прием не в привычной военной одежде. Они напомнили, что на встречу с американским лидером в Белом доме в феврале украинец отказался надеть формальную одежду.

Зеленского не раз критиковали за отказ соблюдать официальный дресс-код

Последний раз внешний вид Зеленского стал предметом дискуссии в феврале, когда президент Украины встретился с Трампом в Белом доме: тогда он был одет в черный свитшот с трезубцем на груди. Присутствовавшие на пресс-конференции американский репортер поставили на вид Зеленскому, что он отказывается соблюдать официальный дресс-код. «Некоторые американцы недовольны тем, что вы не уважаете официальный стиль», — заявил один из журналистов.

Владимир Зеленский на встрече с Трампом в феврале Фото: Brian Snyder / Reuters

Зеленский, в свою очередь, ответил, что у него есть костюмы, однако он будет носить их после окончания боевых действий. «Возможно, надену такой, как у вас, а может, и лучше. Или что-то подешевле», — отметил он.

Зеленский не надевал костюм, выступая перед Конгрессом в 2022 году. Он не надевал костюм, чтобы встретиться с президентом Трампом в Белом доме. Он надевал костюм на похороны Папы Франциска. Мой вопрос: если этот парень не имеет ни малейшего уважения к нам и нашим традициям, зачем мы дали ему почти 300 миллиардов долларов? Джоуи Мэгниот политический консультант из США

Февральские высказывания Зеленского вызвали волну споров в соцсетях: и пока одни вставали на защиту украинского президента, напоминая о более насущных проблемах, нежели дресс-код, другие обвиняли политика в неуважении к союзникам.

С бывшим президентом США Джо Байденом в 2023 году Зеленский тоже встречался в повседневном образе. Тогда президент Украины встречал американского лидера в Киеве в толстовке и пуховике цвета хаки. Некоторые члены Конгресса США высказывали свое недовольство тем, что Зеленский не надел даже галстука.

В Раде стиль Зеленского тоже нравится не всем. После прошлой встречи с Трампом в декабре 2024 года депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что украинский президент одевается как гопник. «После выпада команды Трампа о ненадлежащей одежде [Зеленского] ему надо или переодеться в костюмчик, либо продолжать играть в гопника», — сказал он.

Почему Зеленский отказывается от деловых костюмов?

Дизайнер Зеленского Эльвира Гасанова объясняла, что отсутствие официального стиля является частью его послания социуму. С помощью облегченной версии военного гардероба президент подчеркивает солидарность с народом, говорит она.

Владимир Зеленский на саммите НАТО в Литве в июле 2023 Фото: Kacper Pempel / Reuters

К тому же Гасанова добавила, что черное поло, в котором Зеленский появился в Овальном кабинете в феврале, в действительности пользуется спросом в США. Гасанова подчеркнула, что около 100 ее американских клиентов в последнее время заказали аналогичную рубашку за 170 евро (15 тысяч рублей).

Сам Зеленский, как правило, отшучивается на тему своего стиля. «Благодарю всех украинских творцов. Извините, что не в костюме», — отметил он на выступлении во время вручения «Шевченковской премии».