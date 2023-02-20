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21:36, 20 февраля 2023Мир

В США осудили внешний вид Зеленского на встрече с Байденом

Конгрессвумен Грин назвала одежду Зеленского в Киеве оскорблением для Байдена
Джо Байден и Владимир Зеленский

Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что президент Украины Владимир Зеленский своим внешним видом оскорбил американского коллегу Джо Байдена, который приехал к нему на встречу в Киев. Об этом она написала в социальной сети Twitter.

Грин осудила внешний вид Зеленского и назвала его выбор одежды оскорблением для Байдена.

«Зеленский не может даже надеть галстук, когда здоровается с президентом США. Он с удовольствием берет наши деньги в толстовках и футболках, но Байден принарядился. Так оскорбительно», — подчеркнула конгрессвумен.

Байден посетил Киев с необъявленным визитом утром в понедельник, 20 февраля. По данным The New York Times, политик прибыл в украинскую столицу на поезде из Польши.

Выступая на пресс-конференции в Киеве, Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов. В него включат артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны (ПВО), противотанковые системы и другое вооружение.

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Марина Совина
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