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13:35, 20 февраля 2023Мир

В США рассказали о способе перемещения Байдена до Киева

NYT: президент США Джо Байден добрался до Киева на поезде

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Президент США Джо Байден совершил тайную поездку в столицу Украины, прибыв туда после многочасовой поездки на поезде от границы с Польшей. Об этом пишет The New-York Times.

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Виктория Кондратьева
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