В США рассказали о способе перемещения Байдена до Киева
NYT: президент США Джо Байден добрался до Киева на поезде
Президент США Джо Байден совершил тайную поездку в столицу Украины, прибыв туда после многочасовой поездки на поезде от границы с Польшей. Об этом пишет The New-York Times.
Сыграйте в любимую игру прямо на Ленте.ру
В приступе ностальгии по бумажным газетам с непременным кроссвордом на последней странице мы подумали: а почему бы и на «Ленте.ру» не сделать раздел с играми? И сделали!
-
4,1
Gummy Blocks
-
4,2
Пасьянс «Паук» (1, 2, 4 масти)
-
4,0
Чиселки
-
4,0
Слова из слов
-
4,3
Like a King: Битва замков
-
4,3
Шарики в колбах
-
4,0
Шахматы
-
4,0
Маджонг Бабочки HD
-
4,1
Bubble Shooter Challenge
Все пожелания и отзывы, как обычно, присылайте на info@lenta-co.ru
Обсудить
Последние новости
Все новости
Байден встретился с Зеленским в Киеве
Разрушения в приграничном российском селе после обстрела ВСУ сняли на видео
Росгвардия уничтожила 200 взрывоопасных предметов ВСУ под Херсоном и в Запорожье
Советник по нацбезопасности США Салливан приехал в Киев вместе с Байденом
Уничтожение диверсионно-разведывательной группы ВСУ показали на видео
Япония направит Украине 5,5 миллиарда долларов
В России отреагировали на визит Байдена в Киев
Российский актер рассказал о нежелании переезжать в Москву
В США рассказали о способе перемещения Байдена до Киева
Певец Хабиб высказался о своем отношении к конкуренции