В США рассказали о способе перемещения Байдена до Киева

NYT: президент США Джо Байден добрался до Киева на поезде

Президент США Джо Байден совершил тайную поездку в столицу Украины, прибыв туда после многочасовой поездки на поезде от границы с Польшей. Об этом пишет The New-York Times.