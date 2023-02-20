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13:15, 20 февраля 2023Мир

Байден объявил о новом пакете помощи Киеву на 500 миллионов долларов

Президент США Байден в Киеве объявил о новом пакете помощи Украине на $500 миллионов
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден, выступая в Киеве, объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов, куда войдут артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны (ПВО) противотанковые системы и другое вооружение. Цитату приводит Reuters.

Визит политика прошел за несколько дней до годовщины начала СВО.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время визита он и Байден обсудили поставки американских орудий большой дальности. Белый дом, в свою очередь, отметил, что на этой неделе Байден объявит о новых санкциях против России.

О том, что Байден, несмотря на заявления Белого дома, все же может находиться с визитом в Киеве, сообщил журналист издания Bild Юлиан Репке ранее в понедельник. До этого власти США отрицали такую возможность.

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Виктория Кондратьева
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