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12:37, 20 февраля 2023Бывший СССР

Стало известно о визите Байдена в Киев

Журналист издания Bild Юлиан Репке заявил, что президент США Джо Байден приехал в Киев

Фото: Drew Angerer / Getty Images

Президент США Джо Байден может находиться с визитом в Киеве. Об этом рассказал журналист издания Bild Юлиан Репке на своей странице в Twitter.

«Байден в Киеве. В городе, который должен был находиться под контролем России [уже] 360 дней», — написал Репке.

Сведения о прибытии американского президента в город также подтвердил адвокат и блогер Марк Фейгин в своем Telegram-канале.

Кроме того, эту информацию косвенно признал заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник, указав, что Киев сегодня посетят г«лавные партнеры» Украины.

«Давайте мы пока сохраним эту интригу и не будем забегать вперед. Я надеюсь, что тот сюрприз, который готовится, (...) удастся», — заверил дипломат.

Официально Белый Дом отрицал возможность посещения Джо Байденом Украины. Накануне, 20 февраля президент США посещал Польшу, где обсуждал безопасность НАТО на восточном фланге.

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Алевтина Запольская
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