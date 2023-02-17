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22:35, 17 февраля 2023Мир

Белый дом прокомментировал возможность поездки Байдена на Украину

Белый дом исключил возможность посещения Байденом Украины во время поездки в Европу
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Вашингтон исключил возможность посещения президентом США Джо Байденом Украины во время поездки в Европу, об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, пишет ТАСС.

Кирби ответил на вопрос журналистов, намерен ли Байден «пересечь границу» во время своего визита в Польшу. «Нет», — прокомментировал он. Американский президент полетит в Варшаву в понедельник, 20 февраля.

В июле 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о мешающих приехать Байдену на Украину «моментах». При этом он похвалил других мировых лидеров, посетивших Киев.

Ранее Байден пообещал, что его страна не станет напрямую вовлекаться в конфликт на Украине и тем самым развязывать третью мировую войну.

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Марина Совина
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