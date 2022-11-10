Байден пообещал не втягивать США в конфликт на Украине

Байден пообещал, что США не втянутся в конфликт на Украине и не развяжут третью мировую

Президент США Джо Байден пообещал, что его страна не станет напрямую вовлекаться в конфликт на Украине и тем самым развязывать третью мировую войну. Об этом он заявил в ходе обращения по итогам промежуточных выборов в Конгресс, которое транслирует YouTube-канал Белого дома.

«Мы не станем вовлекаться в третью мировую войну, сбивая российские самолеты и напрямую ввязываясь», — сказал американский лидер, подчеркнув, что Вашингтон «не давал Украине карт-бланш».

Также Байден заявил, что США выполняют далеко не все просьбы Украины. Например, по его словам, он отказался создавать бесполезную зону и поставлять реактивные системы залпового огня (РЗСО) HIMARS с дальнобойными снарядами.