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01:35, 10 ноября 2022Мир

Байден раскрыл невыполненные США просьбы Украины

Байден: США не поставляют Киеву дальнобойные ракеты, потому что не ждут ударов по России

Фото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Джо Байден, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что США выполняют далеко не все просьбы Украины. Трансляция ведется на Youtube-канале The White House.

По словам американского лидера, Киеву отказали в создании бесполетной зоны и в поставках реактивных систем залпового огня (РЗСО) HIMARS с дальнобойными снарядами, потому что Вашингтон не ждет обстрелов российских территорий.

«Мы передали им HIMARS, их можно оснастить двумя видами ракет дальностью более 600 миль и дальностью около 160 миль, мы не дали им те, у которых дальность 600 миль, потому что я не жду, что они начнут бомбить российские территории», — объяснил президент США.

В ходе выступления он также усомнился в готовности Украины к компромиссам с Россией в целях урегулирования продолжающегося кризиса. «Пока не ясно, готова Украина к компромиссам с Россией, или нет», — заявил он. Политик отметил, что Соединенные Штаты «заранее были осведомлены» о планах России вывести войска из Херсона.

Марина Совина
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