США усомнились в готовности Украины к компромиссам с Россией

Президент США Байден: пока не ясно, готова ли Украина к компромиссам с Россией

Президент США Джо Байден в ходе беседы с журналистами в Белом доме усомнился в готовности Украины к компромиссам с Россией в целях урегулирования продолжающегося кризиса. Трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома.

«Пока не ясно, готова Украина к компромиссам с Россией, или нет», — заявил он.

Политик также отметил, что Соединенные Штаты «заранее были осведомлены» о планах России вывести войска из Херсона. Американский лидер добавил, что российская сторона якобы дожидалась конца промежуточных выборов в Конгресс США, прежде чем объявить о своем решении.

Ранее Байден выразил надежду на сохранение двухпартийного консенсуса в отношении Украины по итогам промежуточных выборов в Конгресс. Он заявил, что готов работать с республиканцами независимо от того, какими окажутся окончательные результаты выборов.