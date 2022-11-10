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01:25, 10 ноября 2022Мир

США усомнились в готовности Украины к компромиссам с Россией

Президент США Байден: пока не ясно, готова ли Украина к компромиссам с Россией
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Джо Байден в ходе беседы с журналистами в Белом доме усомнился в готовности Украины к компромиссам с Россией в целях урегулирования продолжающегося кризиса. Трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома.

«Пока не ясно, готова Украина к компромиссам с Россией, или нет», — заявил он.

Политик также отметил, что Соединенные Штаты «заранее были осведомлены» о планах России вывести войска из Херсона. Американский лидер добавил, что российская сторона якобы дожидалась конца промежуточных выборов в Конгресс США, прежде чем объявить о своем решении.

Ранее Байден выразил надежду на сохранение двухпартийного консенсуса в отношении Украины по итогам промежуточных выборов в Конгресс. Он заявил, что готов работать с республиканцами независимо от того, какими окажутся окончательные результаты выборов.

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Марина Совина
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