Президент США Байден понадеялся на сохранение двухпартийного консенсуса по Украине

Президент США Джо Байден в ходе беседы с журналистами в Белом доме выразил надежду на сохранение двухпартийного консенсуса в отношении Украины по итогам промежуточных выборов в Конгресс. Трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома.

Он заявил, что готов работать с республиканцами независимо от того, какими окажутся окончательные результаты выборов, а американцы ясно дали понять, что ожидают от них готовность работать с президентом и в сфере внешней политики. «Я надеюсь, мы продолжим практиковать этот двухпартийный подход к противодействию агрессии России на Украине», — сказал Байден.

Американский лидер пообещал после возвращения с саммита G20 в Индонезии пригласить в Белый дом лидеров обеих политических партий, чтобы обсудить совместную работу до конца этого года.

8 ноября в США состоялся основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса. На них избирали 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. По предварительным подсчетам, Республиканская партия заняла 220 мест в палате представителей конгресса США, Демократическая партия — 215 кресел.