Зеленский рассказал о мешающих приехать Байдену на Украину «моментах»

Зеленский заявил, что Байден хочет посетить Украину, но ему мешают «некоторые моменты»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его американский коллега Джо Байден хочет посетить Украину, но и с понимаем относится к тому, что визиту Байдена мешают «некоторые моменты», которые связаны с безопасностью. Об этом он заявил CNN, передает РИА Новости.

«Мы бы хотели видеть президента Байдена на Украине. Я слышал, что он поддерживает эту идею. Есть некоторые моменты безопасности, которые мешают такому визиту. Мы с пониманием к этому относимся», — сказал украинский лидер.

При этом он похвалил других мировых лидеров, посетивших Киев.

Украину после начала российской спецоперации посетили госсекретарь США Энтони Блинкен, шеф Пентагона Ллойд Остин, министр юстиции Меррик Гарленд, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, а также множество конгрессменов и сенаторов. В мае первая леди США Джилл Байден также тайно посетила Украину. В местной школе, служившей временным убежищем, она встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской.