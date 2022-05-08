Первая леди США тайно посетила Украину

Первая леди США Джилл Байден посетила украинский Ужгород для встречи с женой Зеленского

Первая леди США Джилл Байден прибыла на Украину с визитом, который ранее официально не анонсировался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул супруги американского лидера.

Отмечается, что в воскресенье, 8 мая, Байден тайно посетила украинский Ужгород. Утверждается, что кортеж первой леди проехал через город к школе номер шесть, которая является временным убежищем для 163 украинцев, 47 из которых — дети.

Известно, что на территории школы американка встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской. Данная встреча стала первым публичным появлением жены Владимира Зеленского с начала военной спецоперации России на территории Украины.

Ранее в мае Джилл Байден встретилась в Бухаресте с украинскими беженцами. Вместе с супругой президента Румынии Кармен Йоханнис она посетила школу, в которой учатся прибывшие с Украины дети. Кроме того, жена Джо Байдена поговорила с детьми, их родителями и сотрудниками учебного заведения, после чего раздала ученикам шоколадные конфеты M&M’s в упаковке с автографом президента США.