Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Первая леди США тайно посетила Украину

Первая леди США Джилл Байден посетила украинский Ужгород для встречи с женой Зеленского
Джилл Байден

Джилл Байден. Фото: Susan Walsh / Reuters

Первая леди США Джилл Байден прибыла на Украину с визитом, который ранее официально не анонсировался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул супруги американского лидера.

Отмечается, что в воскресенье, 8 мая, Байден тайно посетила украинский Ужгород. Утверждается, что кортеж первой леди проехал через город к школе номер шесть, которая является временным убежищем для 163 украинцев, 47 из которых — дети.

Известно, что на территории школы американка встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской. Данная встреча стала первым публичным появлением жены Владимира Зеленского с начала военной спецоперации России на территории Украины.

Ранее в мае Джилл Байден встретилась в Бухаресте с украинскими беженцами. Вместе с супругой президента Румынии Кармен Йоханнис она посетила школу, в которой учатся прибывшие с Украины дети. Кроме того, жена Джо Байдена поговорила с детьми, их родителями и сотрудниками учебного заведения, после чего раздала ученикам шоколадные конфеты M&M’s в упаковке с автографом президента США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Гераскина
Обсудить
Последние новости
Европейская страна заблокировала запрет на нефть из России
13-летний английский футболист погиб во время матча
Посла Украины освистали в Берлине
Премьер Канады посетил украинский Ирпень
Умерла самая пожилая итальянка
Google начал блокировать аккаунты депутатов Госдумы
Синоптик оценил возможность проведения воздушной части парада в Москве
Президент Сирии рассказал лидеру Ирана о слабости США
Футболистка сборной России стала чемпионкой Англии
Медики рассказали о вспышке неизвестного поражающего печень детей вируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.