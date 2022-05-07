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Первая леди США встретилась в Румынии с украинскими беженцами 

Первая леди США Джилл Байден встретилась с украинскими беженцами в румынской школе
Джилл Байден

Джилл Байден . Фото: Reuters

Первая леди США Джилл Байден встретилась в Бухаресте с украинскими беженцами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул супруги президента США.

Джилл Байден и супруга президента Румынии Кармен Йоханнис посетили школу, в которой учатся в том числе дети, прибывшие в Бухарест с Украины.

Первая леди Соединенных Штатов поговорила с детьми, их родителями, а также сотрудниками учебного заведения, после чего Байден и Йоханнис раздали ученикам шоколадные батончики и так называемые президентские M&M’s в памятной упаковке с автографом главы Белого дома.

Ранее украинский Львов посетила голливудская актриса Анджелина Джоли. Актриса занимается вопросами беженцев в ООН. После начала российской спецоперации на Украине Джоли заявила о стремлении оказывать всякое содействие украинцам, покинувшим дома. Актрису, спешащую в укрытие, сняли на видео.

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Марина Совина
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