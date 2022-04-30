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Анджелина Джоли приехала во Львов

Актрису Анджелину Джоли заметили в кофейне во Львове

Голливудская актриса Анджелина Джоли приехала в украинский Львов, ее засняли в одном из городских кафе местные жители. Видео публикует «Говорит Москва» в Telegram-канале.

Известно, что актриса занимается вопросами беженцев в ООН. После начала российской спецоперации на Украине Джоли заявила о стремлении оказывать всякое содействие украинцам, покинувшим дома.

В 2001 году актрису провозгласили послом доброй воли Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН, в 2005 году Джоли была удостоена Гуманитарной премии ООН.

20 апреля стало известно, что более пяти миллионов человек покинули Украину после 24 февраля, когда началась специальная военная операция. Более 2,8 миллиона из них выехали в Польшу, 757 тысяч — в Румынию, 550 тысяч — в Россию.

Алина Гончарова
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