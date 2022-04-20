Украину покинули пять миллионов беженцев

ООН сообщила, что Украину покинули более пяти миллионов человек

Более пяти миллионов человек покинули Украину после 24 февраля, когда Россия начала на территории республики специальную военную операцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Число беженцев составило 5 031 306. Более 2,8 миллиона из них выехали в Польшу, 757 тысяч — в Румынию, 550 тысяч — в Россию.

Еще 471 тысяча беженцев оказались в Венгрии, почти 427 тысяч человек — в Молдавии, 343 тысячи — в Словакии.

В начале апреля глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Молдавия в связи с потоком беженцев на ее территорию получит от участников донорской конференции в Берлине 695 миллионов евро кредитной помощи.