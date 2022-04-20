Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украину покинули пять миллионов беженцев

ООН сообщила, что Украину покинули более пяти миллионов человек

Фото: I-Images / Globallookpress.com

Более пяти миллионов человек покинули Украину после 24 февраля, когда Россия начала на территории республики специальную военную операцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Число беженцев составило 5 031 306. Более 2,8 миллиона из них выехали в Польшу, 757 тысяч — в Румынию, 550 тысяч — в Россию.

Еще 471 тысяча беженцев оказались в Венгрии, почти 427 тысяч человек — в Молдавии, 343 тысячи — в Словакии.

В начале апреля глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Молдавия в связи с потоком беженцев на ее территорию получит от участников донорской конференции в Берлине 695 миллионов евро кредитной помощи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В США рассказали о будущем кандидате в президенты от партии Трампа
Жителей Москвы и области предупредили о мошенниках в сфере ЖКХ
Четверых россиян отправили в СИЗО за кражу препаратов для онкобольных
Девушка несколько месяцев умывалась только водой и удивилась результату
Россияне массово захотели провести майские праздники на даче
Легализацию криптовалют в России сочли жизненной необходимостью
Московская биржа запустит «вечные» торги долларом и юанем
Ягудин раскритиковал Трусову за желание исполнить пятерной прыжок
На художника Олега Кулика завели уголовное дело о реабилитации нацизма
В Литве решили отработать действия на случай аварии на Белорусской АЭС
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.