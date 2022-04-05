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Молдавия получит 695 миллионов евро кредитной поддержки

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что Молдавия получит 695 миллионов евро кредитной помощи

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Молдавия получит от участников донорской конференции в Берлине 695 миллионов евро кредитной помощи. Ее цитирует ТАСС.

Молдавия, по словам главы МИД ФРГ, столкнулась с потоком беженцев из Украины и нуждается в поддержке по вопросам миграции, энергетики, борьбы с коррупцией и финансовой стабильности. Поэтому участники донорской конференции решили поддержать страну кредитами, бюджетной помощью и другими видами помощи, заявила она.

Организаторами донорской конференции, помимо Германии, выступают Франция и Румыния, а ее участниками являются десятки стран мира.

Ранее партию гуманитарной помощи из-за ситуации с беженцами Молдавии передал Китай. Груз включал в себя белье, средства гигиены, стиральный порошок и полотенца. Его общая стоимость превысила 300 тысяч долларов.

По словам министра труда и соцзащиты Молдавии Марчела Спатаря, из Украины в Молдавию прибыли более 350 тысяч беженцев и более 98 тысяч человек остались в стране.

Кроме того, Европейский союз 4 апреля сообщил о том, что принял решение перенаправить 17 миллиардов евро из Фондов сплочения и европейской помощи обездоленным на поддержку украинских беженцев.

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Алиса Реброва
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