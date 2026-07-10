Телеведущая снялась в бикини на фоне борьбы с тяжелой болезнью

Телеведущая Джози Гибсон поделилась снимком в бикини на фоне борьбы с липедемой

Британская телеведущая Джози Гибсон поделилась снимком в откровенном образе на фоне борьбы с тяжелой болезнью. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

41-летняя знаменитость, страдающая от липедемы, снялась в бикини с цветочным принтом. Телезвезда показала фигуру после липосакции, на которую она потратила семь тысяч фунтов стерлингов (710 тысяч рублей).

Гибсон узнала о своем недуге в январе благодаря комментарию подписчика. «Пару лет назад мне написали: "У вас типичное тело при липедеме". Я подумала: "Что такое липедема?" Я понятия не имела, что это», — вспомнила она. После этого сообщения блогерша сходила к врачу, и тот подтвердил диагноз. Главным симптомом болезни она назвала отеки ног.