Телеведущая узнала о тяжелой болезни благодаря комментарию подписчика

Телеведущая Джози Гибсон заявила, что у нее диагностировали липедему

Британская телеведущая Джози Гибсон заявила, что у нее диагностировали липедему. Об этом она рассказала в эфире шоу «Этим утром» (This Morning) на канале ITV, передает The Sun.

По словам Гибсон, она узнала о тяжелой болезни благодаря комментарию подписчика. «Пару лет назад мне написали в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ): "У вас типичное тело при липедеме". Я подумала: "Что такое липедема?" Я понятия не имела, что это», — вспомнила она.

Телеведущая отметила, что после этого сообщения сходила к врачу, и тот подтвердил диагноз. Главным симптомом болезни она назвала отеки ног. «Я уезжала на съемки на целый день, возвращалась домой, и у меня опухали ноги. Они становились очень большими и тяжелыми и могли сильно болеть», — пожаловалась Гибсон.

