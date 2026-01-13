Реклама

Сломавшая руку известная телеведущая пожаловалась на туалетную проблему

Телеведущая Макговерн рассказала, что поскользнулась на льду и сломала руку
Олег Давыдов
Олег Давыдов

Фото: @stephlunch

Известная британская телеведущая и журналистка Стеф Макговерн рассказала, что получила серьезную травму после падения на льду, и пожаловалась на туалетную проблему. Подробностями случившегося она поделилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Макговерн отметила, что инцидент произошел в январе 2025 года. По словам ведущей, она поскользнулась на льду возле своего дома и попала в больницу. Врачи диагностировали у нее перелом руки.

«Мне пришлось на время отказаться от работы. Я не могла писать, печатать, одеваться, водить машину, обнимать мою маленькую дочь и даже смывать за собой в туалете», — вспомнила Макговерн.

Журналистка добавила, что благодаря помощи родных и коллег смогла вскоре вернуться к работе.

Ранее Макговерн рассказала о напугавшем ее поступке навязчивого поклонника. Ведущая заявила, что преследователь отправил письмо ее отцу, после чего она обратилась в службу безопасности канала «Би-би-си», на котором работала.

