Популярная телеведущая рассказала о напугавшем ее поступке навязчивого поклонника

Британская телеведущая Макговерн рассказала, что у нее был навязчивый поклонник

Популярная британская журналистка и телеведущая Стеф Макговерн заявила, что в прошлом у нее был навязчивый поклонник. В эфире программы «Этим утром» (This Morning) на канале ITV она рассказала о поступке преследователя, который ее сильно напугал, передает Daily Mail.

«У меня был преследователь. (...) Он думал, что я обращалась напрямую к нему, когда говорила "Доброе утро всем" с экрана, и он думал, что все, что я выкладывала в социальные сети о своем перемещении, было для него», — вспомнила Макговерн.

По словам ведущей, поклонник был уверен, что состоит с ней в романтических отношениях, хотя это было не так. Мужчина часто встречал Макговерн с работы и предлагал подвезти ее домой, но она всегда вежливо отказывалась.

Последней каплей для журналистки стал эпизод, когда поклонник отправил письмо ее отцу, в котором попросил разрешить ему жениться на ней. Макговерн напугало то, что мужчина смог добыть адрес ее отца, чтобы отправить письмо. После этого ведущая обратилась в службу безопасности канала «Би-би-си», на котором работала, и с тех пор преследователь больше не выходил с ней на связь.

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