Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:39, 10 июля 2026Бывший СССР

Названы имена замешанных в теракте в Монако

Медведчук: Действующие сотрудники СБУ замешаны в теракте в Монако
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: SECURITY SERVICE OF UKRAINE / Reuters

Действующие сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) замешаны в теракте в Монако. Об этом заявил ТАСС глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Задержанные по подозрению в убийстве 39-летней Анастасии Березовской, которую Интерпол разыскивал за покушение на подпадающего под санкции украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, являются украинскими силовиками», — рассказал Медведчук.

Одним из них, по словам Медведчука, выступает действующий сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Владислав Р., ему 33 года и он уроженец Житомира. Владислав проходил службу в воинской части А2772 Сил специальных операций ВСУ.

Вторым задержанным по делу о теракте является 49-летний уроженец города Умань Виталий Ж., который до 2020 года служил в полиции Киевской области, в данный момент он является действующим сотрудником СБУ.

«В данном случае речь идет о спецоперации силовиков, спланированной преступным режимом Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского — прим. «Ленты.ру»). Убийство исполнителя - это попытка скрыть заказчика, но ведь он очевиден, слишком много следов оставлено, слишком явный мотив преступного режима, ведь на кону стоят сотни миллиардов евро», — подчеркнул политик.

Ранее были раскрыты «странности» готовившегося покушения на олигарха в Монако.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Никто из натовской сходки не прислушался». Захарова раскрыла шантаж Зеленского ядерным оружием
    Губернатор Ленобласти рассказал об атаке БПЛА ВСУ на регион
    Женщина принесла своих кошек в жертву гигантскому питону
    Мужчин предупредили об опасном средстве от эректильной дисфункции
    Планы НАТО принять Украину в альянс опровергли
    Дети пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в российском регионе
    МАГАТЭ призвали контролировать поставки урана на Украину
    Названы имена замешанных в теракте в Монако
    Названы признаки слежки через камеру ноутбука или смартфона
    Телеведущая снялась в бикини на фоне борьбы с тяжелой болезнью
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok