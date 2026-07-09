Раскрыты «странности» готовившегося покушения на олигарха в Монако

Экс-генерал-майор ФСБ Михайлов: Устроившую покушение на олигарха Ермолаева нашли на улице

Раскрыты «странности» готовившегося покушения на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Об этом рассказал генерал-майор ФСБ в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов в интервью KP.RU.

По его словам, на Украине так и не назвали имя заказчика подрыва Ермолаева. За расстрел взорвавшей бомбу у его подъезда Анастасии Березовской арестовали двух сотрудников спецслужб.

На допросе фигуранты заявили, что действовали самостоятельно, без указаний от начальства. Одновременно с этим в украинской прессе сообщается, что задержанные завербовали Березовскую, чтобы забросить в Россию, а расправились с ней из-за личного конфликта. При этом связь со взрывом в Монако они отрицают.

Ранее под Киевом нашли закопанную женщину, подозреваемую в теракте против украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако. По данным украинских СМИ, 39-летнюю женщину застрелили. По подозрению в убийстве задержали двух человек — офицера Главного управления разведки Украины и бывшего сотрудника правоохранительных органов.