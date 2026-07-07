Под Киевом нашли тело подозреваемой в подрыве олигарха в Монако. Задержан действующий офицер ГУР

Под Киевом нашли закопанным тело подозреваемой в подрыве олигарха Ермолаева в Монако

Под Киевом нашли закопанным тело женщины, которую подозревают в теракте против украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако. По данным украинских СМИ, 39-летнюю женщину застрелили.

По подозрению в убийстве задержали двух человек — офицера Главного управления разведки (ГУР) Украины и бывшего сотрудника правоохранительных органов.

Известно, что женщина находилась за пределами Украины с 22 марта 2025 по 1 июля 2026 года.

Женщину искал Интерпол

3 июля в базе данных Международной организации уголовной полиции (Интерпола) появились данные, что во взрыве и покушении на бизнесмена подозревается гражданка Украины Анастасия Березовская. Сообщалось, что ей 39 лет, а ее отличительной чертой является татуировка на правой руке. Кроме того, подозреваемая говорит по-немецки.

Взрыв у подъезда жилого дома в Монако, в результате которого пострадал Ермолаев, произошел 29 июня. На записи камер наблюдения попал подозреваемый — он оставил на месте преступления рюкзак, после чего скрылся.

Фото: Philippe Magoni / AP

Позже телеканал France Info сообщил, что подозреваемой по делу о покушении стала украинка. Женщине около 30 лет, а после преступления она направилась во французскую коммуну Босолей, после чего вместе с сообщниками бежала в Италию.

Фото: Alexandre Dimou / Reuters

Ермолаев должен был выступить в Европарламенте

Бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров предположил, что Ермолаев мог представить в Европарламенте сведения об участии силовиков в рейдерских захватах бизнеса на Украине. Темой выступления стала бы не политика, а бизнес и коррупция, власть, которая занимается рейдерскими захватами, считает Килинкаров.

По словам бывшего сотрудника Генерального директората внешней безопасности (DGSE) Минобороны Франции Клода Монике, решение олигарха насолить властям могло быть воспринято как провокация.

В свою очередь, депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, назвал подрыв Ермолаева в Монако сигналом от президента Владимира Зеленского для оппонентов во власти. «Месседж здесь чисто политический: не поддерживать оппонентов власти», — заявил он.