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04:42, 3 июля 2026Мир

В покушении на Ермолаева в Монако заподозрили украинку

France Info: Подозреваемой по делу о покушении на Ермолаева оказалась украинка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexandre Dimou / Reuters

Подозреваемой по делу о покушении на предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако стала украинка, проживающая в ФРГ. Об этом сообщает телеканал France Info.

«Основной подозреваемой по делу о взрыве, который произошел в Монако и привел к ранению украинского олигарха и его семьи, оказалась женщина украинского происхождения», — отмечается в публикации. Уточняется, что женщине около 30 лет.

Согласно информации France Info, после преступления женщина направилась во французскую коммуну Босолей, после чего вместе с сообщниками бежала в Италию.

Взрыв у подъезда жилого дома в Монако, в результате которого пострадал Ермолаев, произошел 29 июня. На записи камер наблюдения попал подозреваемый — он оставил на месте преступления рюкзак, после чего скрылся.

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