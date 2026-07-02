Экс-депутат Рады назвал мотив покушения на Ермолаева

Килинкаров: Ермолаев мог представить в ЕП данные об участии силовиков в захватах бизнеса

Бизнесмен Вадим Ермолаев, на которого было совершено покушение в Монако, мог представить в Европарламенте сведения об участии силовиков в рейдерских захвата бизнеса на Украине. Об этом интервью aif.ru заявил бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.

Если предприниматель хотел выступать в Европарламенте, то темой выступления стала бы не политика, а бизнес и коррупция, власть, которая занимается рейдерскими захватами, считает Килинкаров.

«Это история именно про криминал, участие в этом криминале в том числе силовых структур, которые задействованы от лица власти в этих процессах. Я не знаю, действительно ли Ермолаев хотел там выступать, но хочу отметить, что он не был бы первым», — высказался экс-депутат Рады.

Ранее стало известно, что Ермолаев планировал выступить в Европарламенте и осудить коррупцию на Украине. По словам бывшего сотрудника Генерального директората внешней безопасности (DGSE) Минобороны Франции Клода Монике, такое решение олигарха могло быть воспринято как провокация.

Взрыв у подъезда жилого дома в Монако, в результате которого пострадал Ермолаев, произошел 29 июня. На записи камер наблюдения попал подозреваемый — он оставил на месте преступления рюкзак, после чего скрылся.