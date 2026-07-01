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12:59, 1 июля 2026Мир

Раскрыты нарушенные покушением планы Ермолаева насолить властям Украины

Монике: Ермолаев планировал выступить в Европарламенте и осудить коррупцию на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexandre Dimou / Reuters

Украинский олигарх Вадим Ермолаев, на которого совершили покушение в Монако, планировал выступить в Европарламенте и осудить коррупцию на Украине. Об этом заявил бывший сотрудник Генерального директората внешней безопасности (DGSE) Минобороны Франции и соучредитель Европейского центра стратегической разведки и безопасности Клод Монике изданию Nice-Matin.

«Вполне возможно, что это было воспринято как провокация», — сказал бывший французский разведчик.

Монике добавил, что рассматривает и другие мотивы покушения. В частности, он не исключает «сведения счетов по заказу конкурента».

30 июня мощный взрыв прогремел в Монако. В результате пострадали три человека, которые являются гражданами Украины. Сообщалось, что целью атаки мог быть украинский олигарх Вадим Ермолаев.

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