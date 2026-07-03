Названо имя подозреваемой во взрыве в Монако

Интерпол: Во взрыве в Монако подозревается украинка Анастасия Березовская

Во взрыве и покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако подозревается гражданка Украины Анастасия Березовская. Об этом сообщается в базе данных Международной организации уголовной полиции (Интерпола).

Согласно базе данных, украинка разыскивается по запросу Монако по подозрению в покушении в общественном месте с использованием взрывного устройства. Отмечается, что ей 39 лет, а ее отличительной чертой является татуировка на правой руке. Кроме того, подозреваемая говорит по-немецки.

Ранее стало известно, что подозреваемую обнаружили в Германии.

Взрыв у подъезда жилого дома в Монако, в результате которого пострадал Ермолаев, произошел 29 июня. На записи камер наблюдения попал подозреваемый — он оставил на месте преступления рюкзак, после чего скрылся.