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12:15, 3 июля 2026Мир

Названо имя подозреваемой во взрыве в Монако

Интерпол: Во взрыве в Монако подозревается украинка Анастасия Березовская
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Philippe Magoni / AP

Во взрыве и покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако подозревается гражданка Украины Анастасия Березовская. Об этом сообщается в базе данных Международной организации уголовной полиции (Интерпола).

Согласно базе данных, украинка разыскивается по запросу Монако по подозрению в покушении в общественном месте с использованием взрывного устройства. Отмечается, что ей 39 лет, а ее отличительной чертой является татуировка на правой руке. Кроме того, подозреваемая говорит по-немецки.

Ранее стало известно, что подозреваемую обнаружили в Германии.

Взрыв у подъезда жилого дома в Монако, в результате которого пострадал Ермолаев, произошел 29 июня. На записи камер наблюдения попал подозреваемый — он оставил на месте преступления рюкзак, после чего скрылся.

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