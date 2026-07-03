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11:38, 3 июля 2026Мир

Подозреваемую в организации взрыва в Монако нашли в Германии

BFMTV: Подозреваемая в организации взрыва в Монако обнаружена в Германии
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexandre Dimou / Reuters

Подозреваемая в организации взрыва и покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако обнаружена в Германии. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник.

«По всей Европе началась настоящая операция по ее поиску. Женщина, подозреваемая во взрыве, в результате которого три человека в Монако получили серьезные ранения, включая украинского олигарха Вадима Ермолаева, была найдена в Германии», — говорится в сообщении.

Согласно внутренней записке полиции Монако, с которой телеканалу удалось ознакомиться, подозреваемая, вероятно, замаскировалась таким образом, чтобы выглядеть как мужчина.

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