Китай передал Молдавии гуманитарную помощь для украинских беженцев
Китай передал Молдавии партию гуманитарной помощи для украинских беженцев. Об этом сообщает Noi.md.
Груз включает белье, средства гигиены, стиральный порошок и полотенца. Его общая стоимость превысила 300 тысяч долларов. Министр труда и соцзащиты Молдавии Марчел Спатарь поблагодарил Китай за поддержку и рассказал, что в стране действуют 103 центра временного размещения для беженцев.
«Более 350 тысяч беженцев пересекли границу в Молдову, и более 98 тысяч человек остались в нашей стране, половина из которых — несовершеннолетние, нуждающиеся в интеграции в школах и обществе», — сказал Спатарь.
Посол Китая Янь Вэньбин, в свою очередь, выразил уважение молдаванам, которые в трудный период протянули руку помощи людям, остро нуждающимся в поддержке. Он подчеркнул, что Пекин и Кишинев являются хорошими друзьями и надежными партнерами и постоянно поддерживают друг друга.
18 марта ООН сообщила, что более 3 миллионов человек покинули Украину после того, как Россия 24 февраля начала там военную операцию.