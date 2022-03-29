Китай передал Молдавии гуманитарную помощь для украинских беженцев

Китай передал Молдавии гуманитарный груз для беженцев стоимостью 300 тысяч долларов

Китай передал Молдавии партию гуманитарной помощи для украинских беженцев. Об этом сообщает Noi.md.

Груз включает белье, средства гигиены, стиральный порошок и полотенца. Его общая стоимость превысила 300 тысяч долларов. Министр труда и соцзащиты Молдавии Марчел Спатарь поблагодарил Китай за поддержку и рассказал, что в стране действуют 103 центра временного размещения для беженцев.

«Более 350 тысяч беженцев пересекли границу в Молдову, и более 98 тысяч человек остались в нашей стране, половина из которых — несовершеннолетние, нуждающиеся в интеграции в школах и обществе», — сказал Спатарь.

Посол Китая Янь Вэньбин, в свою очередь, выразил уважение молдаванам, которые в трудный период протянули руку помощи людям, остро нуждающимся в поддержке. Он подчеркнул, что Пекин и Кишинев являются хорошими друзьями и надежными партнерами и постоянно поддерживают друг друга.

18 марта ООН сообщила, что более 3 миллионов человек покинули Украину после того, как Россия 24 февраля начала там военную операцию.