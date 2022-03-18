Число выехавших с Украины превысило три миллиона

В ООН сообщили, что 3,2 миллиона беженцев покинули Украину

Более трех миллионов человек покинули Украину после начала военной операции и направились в другие страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабию Манту.

По ее словам, к 18 марта из республики выехали около 3,2 миллиона человек, около 185 тысяч из них направились в Россию. Почти два миллиона временно осели в Польше.

Среди беженцев, как отмечает Манту, находились 162 тысячи иностранных граждан.

Ранее стало известно, что Мариупольский аэропорт, где развернулись наиболее ожесточенные бои между Вооруженными силами Украины (ВСУ) и российскими военными, полностью перешел под контроль Донецкой народной республики. Кольцо окружения вокруг центра города продолжает сжиматься.