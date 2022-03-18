Стало известно о переходе аэропорта Мариуполя под контроль ДНР

РИА Новости сообщило о полном переходе под контроль ДНР аэропорта Мариуполя

Стало известно о полном переходе Мариупольского аэропорта под контроль Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Ранее 18 марта официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что подразделения ДНР при поддержке военнослужащих РФ ведут бои против украинской армии в центре Мариуполя и сжимают кольцо окружения.

Город был блокирован к 11 марта. 14 марта российское Минобороны заявляло об уничтожении почти всех огневых точек, оборудованных украинскими войсками.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины.