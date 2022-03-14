Минобороны сообщило об уничтожении почти всех огневых точек вокруг Мариуполя

Минобороны РФ заявило о ликвидации основных сил неонацистов в жилых кварталах Мариуполя

Минобороны РФ сообщило, что при поддержке российских военных силы Донецкой народной республики 14 марта уничтожили почти все огневые точки неонацистов в пригородах украинского Мариуполя, передает РИА Новости.

Также отмечается, что спецназ ликвидировал основные силы неонацистов в жилых кварталах по периметру Мариуполя, что позволило разблокировать населенный пункт и, как утверждает Минобороны, с 15:00 открыть гуманитарные коридоры и начать массовую эвакуацию населения, которых не выпускали из города.

12 марта в Минобороны заявили, что в Мариуполе украинские неонацисты насильно удерживают сотни тысяч людей, включая иностранцев. По утверждению, националисты пресекают любые попытки выхода из населенного пункта и угрожают мирным жителям расправой.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.