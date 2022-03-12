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Минобороны России сообщило о сотнях тысяч удерживаемых в Мариуполе людей

Минобороны России: в Мариуполе неонацисты удерживают сотни тысяч мирных жителей

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

В Мариуполе украинские неонацисты насильно удерживают сотни тысяч людей, включая иностранцев, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет ТАСС.

По его словам, в городе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация. Российский военный объяснил, что националисты пресекают любые попытки выхода из населенного пункта и угрожают мирным жителям расправой. Так, они не пропустили в город автобусы, которые должны были вывезти гражданское население. «Наши попытки через официальный Киев заставить боевиков в Мариуполе пропустить колонну автобусов за мирным населением также не увенчались успехом», — сообщил представитель Минобороны России.

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Марина Совина
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