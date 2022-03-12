Минобороны России сообщило о сотнях тысяч удерживаемых в Мариуполе людей

Минобороны России: в Мариуполе неонацисты удерживают сотни тысяч мирных жителей

В Мариуполе украинские неонацисты насильно удерживают сотни тысяч людей, включая иностранцев, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет ТАСС.

По его словам, в городе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация. Российский военный объяснил, что националисты пресекают любые попытки выхода из населенного пункта и угрожают мирным жителям расправой. Так, они не пропустили в город автобусы, которые должны были вывезти гражданское население. «Наши попытки через официальный Киев заставить боевиков в Мариуполе пропустить колонну автобусов за мирным населением также не увенчались успехом», — сообщил представитель Минобороны России.

11 марта к российской стороне обратился митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука. Была спланирована операция по спасению части мирного населения из Мариуполя, которую сорвала Украина.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Ее цель — демилитаризации и денацификации Украины.