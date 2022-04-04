ЕС решил направить 17 миллиардов евро на помощь украинским беженцам

По решению Евросовета, ЕС направит 17 миллиардов евро на помощь беженцам из Украины

Европейский союз (ЕС) решил перенаправить 17 миллиардов евро из Фондов сплочения и европейской помощи обездоленным на поддержку украинских беженцев. Об этом говорится в решении Европейского совета, опубликованном на сайте ведомства.

Евросовет внес поправки в законодательство, чтобы обеспечить работу нового механизма пожертвований, который позволит выделить средства из основных фондов ЕС странам, которые принимают бегущих с Украины людей.

«Это важный шаг в обеспечении государств-членов достаточными ресурсами для удовлетворения растущих потребностей в жилье, образовании и здравоохранении», — говорится в заявлении Евросовета.

Ранее Италия и часть стран ЕС приняли решение об исключении беженцев неукраинского происхождения из своей программы защиты. Италия и Вишеградская группа (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) одобрили активацию европейской Директивы 55/2001, которая позволяет украинцам получить немедленную временную защиту сроком на один год.