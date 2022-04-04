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ЕС решил направить 17 миллиардов евро на помощь украинским беженцам

По решению Евросовета, ЕС направит 17 миллиардов евро на помощь беженцам из Украины

Фото: Sergei Grits / AP

Европейский союз (ЕС) решил перенаправить 17 миллиардов евро из Фондов сплочения и европейской помощи обездоленным на поддержку украинских беженцев. Об этом говорится в решении Европейского совета, опубликованном на сайте ведомства.

Евросовет внес поправки в законодательство, чтобы обеспечить работу нового механизма пожертвований, который позволит выделить средства из основных фондов ЕС странам, которые принимают бегущих с Украины людей.

«Это важный шаг в обеспечении государств-членов достаточными ресурсами для удовлетворения растущих потребностей в жилье, образовании и здравоохранении», — говорится в заявлении Евросовета.

Ранее Италия и часть стран ЕС приняли решение об исключении беженцев неукраинского происхождения из своей программы защиты. Италия и Вишеградская группа (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) одобрили активацию европейской Директивы 55/2001, которая позволяет украинцам получить немедленную временную защиту сроком на один год.

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Николай Чигасов
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