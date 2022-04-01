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Италия исключила беженцев неукраинского происхождения из программы защиты

Часть стран ЕС исключили беженцев неукраинского происхождения из программы защиты

Фото: Hannah McKay / Reuters

Италия и часть стран ЕС приняли решение об исключении беженцев неукраинского происхождения из своей программы защиты. Об этом сообщает VITA.

Италия и Вишеградская группа (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) одобрили активацию европейской Директивы 55/2001, которая позволяет украинцам получить немедленную временную защиту сроком на один год. Однако такое право распространяется только на граждан Украины и иностранных граждан, которые уже признаны беженцами на Украине или имеют постоянный вид на жительство.

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Все остальные категории обычных иностранцев, например студенты, которые также находились в Украине, временной защитой воспользоваться не могут. По словам иммиграционного менеджера ARCI и координатор Asylum Table Филиппо Миральи, беженцы, принадлежащие к другим категориям, смогут подать заявление о предоставлении убежища по обычной процедуре.

Ранее верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что количество беженцев, покинувших территорию Украины после начала военной операции России 24 февраля, превысило 4 млн человек. Подавляющее большинство из них перебрались в Польшу — 2,3 миллиона человек. За ней следуют приграничные Румыния (более 600 тысяч человек), Молдавия (около 400 тысяч), Венгрия (около 360 тысяч) и Россия (около 350 тысяч).

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Анжелика Бережная
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