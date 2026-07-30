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07:55, 30 июля 2026 (обновлено: 07:56, 30 июля 2026)Силовые структуры

Взорвавшему машину полковника в Москве смягчили приговор

РИА Новости: Суд на полгода снизил приговор взорвавшему машину полковника в Москве
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Апелляционный военный суд снизил приговор Евгению Серебрякову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) до 24,5 года лишения свободы по делу о подрыве автомобиля офицера Минобороны на севере Москвы в 2024 году. Об этом журналистам РИА Новости рассказал адвокат Владимир Семенцов.

«Апелляционная инстанция снизила наказание на полгода ... убрали один квалифицирующий признак», — указал собеседник издания. Сторона защиты намерена продолжать обжалование приговора. В настоящий момент уже подана кассационная жалоба, объяснил Семенцов.

Как установил суд, Серебряков по заданию куратора из Службы безопасности Украины (СБУ) собрал взрывное устройство, после чего заложил его под автомобиль полковника. Взамен ему пообещали от 10 тысяч до 20 тысяч долларов и украинский паспорт.

В ноябре прошлого года Серебрякову назначили 25 лет лишения свободы. Согласно приговору, первые пять лет он пробудет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф один миллион рублей. Защита заявляла, что фигуранта обманули — он якобы был уверен, что его действия могут привести к окончанию специальной военной операции.

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