15:38, 20 ноября 2025Силовые структуры

Взорвавшего машину полковника в Москве отправили в колонию на четверть века

Суд дал 25 лет колонии взорвавшему машину полковника в Москве
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

2-й западный окружной военный суд приговорил к 25 годам заключения Евгения Серебрякова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) за подрыв машины офицера Минобороны в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Первые пять лет мужчина пробудет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф миллион рублей.

Установлено, что Серебряков по заданию куратора из Службы безопасности Украины (СБУ) собрал взрывное устройство, после чего заложил его под автомобиль полковника. За это ему пообещали от 10 до 20 тысяч долларов, а также украинский паспорт.

Защита подсудимого заявляла, что мужчина был обманут — ему внушили, что это действие может привести к окончанию специальной военной операции. Также куратор обещал подорвать устройство, когда в машине будет только военный.

Взрыв на улице Синявинской в Москве произошел утром 24 июля 2024 года. В результате пострадали два человека. Серебрякову удалось вылететь из России, его задержали в турецком Бодруме. Мужчина признал вину.

