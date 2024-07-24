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09:00, 24 июля 2024Силовые структуры

На парковке в Москве взорвался внедорожник с людьми. Водитель авто несколько лет служил в секретной воинской части

В МВД причиной взрыва Toyota в Москве назвали детонацию взрывного устройства
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал Mash

На парковке жилого дома на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. В тот момент в салоне автомобиля находились люди — женщина и мужчина в возрасте 49-50 лет.

Взрыв прогремел утром в среду, 24 июля, на Синявинской улице. В результате ЧП водителю оторвало части ног, а его спутница получила рваные раны лица. Обоих пострадавших доставили в Боткинскую больницу.

Кроме того, взрывной волной накрыло пять стоящих рядом автомобилей и выбило стекла на нескольких этажах многоэтажного дома.

Автомобиль мог принадлежать участнику СВО

Как сообщили RT очевидцы, внедорожник мог принадлежать участнику специальной военной операции (СВО) на Украине.

По информации «Московского комсомольца», пострадавший при взрыве автомобиля мужчина несколько лет назад служил в секретной воинской части. Он родился в Казахстане, после чего жил в Новосибирске, Калининграде, а затем переехал в Москву. В части мужчина числился в должности старшего офицера.

Кадр: Telegram-канал Baza

По данным МВД, на автомобиле было установлено взрывное устройство. Оно могло сдетонировать, когда водитель сел в машину.

На данный момент полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, чтобы установить обстоятельства произошедшего и задержать лиц, причастных к совершению преступления.

Рассматривается версия о заказной расправе

По одной из версий, подрыв автомобиля был попыткой заказной расправы. Покушение могло быть связано с профессиональной деятельностью владельца машины.

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По факту произошедшего следователи возбудили дело. Они устанавливают все обстоятельства инцидента.

Сотрудники СК совместно с оперативными службами осмотрели место происшествия и в ближайшее время назначат ряд экспертиз, в том числе медицинскую и взрывотехническую.

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      Варвара Кошечкина
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