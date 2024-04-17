ФСБ показала фото девушки, причастной к подрыву авто экс-офицера СБУ. Она отправила в Россию компоненты бомбы

ФСБ показала фото жительницы Варшавы, передавшей бомбу для подрыва Прозорова

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала фотографию жительницы Польши, причастной к подрыву автомобиля бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова.

Девушка отправила из Варшавы в Литву транспортной компанией компоненты бомбы, замаскированные под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами. В Москву опасный груз доставил курьер. Дальше мужчина передал посылку агенту СБУ 1983 года рождения, который собрал взрывчатку и заложил ее под машину Прозорова.

Автомобиль Прозорова подорвали по указанию главы СБУ

12 апреля на Коровинском шоссе в Москве подорвали внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Взрывное устройство безоболочного типа с тротиловым эквивалентом 100-150 граммов находилось под водительским сиденьем. Хозяином автомобиля оказался Прозоров. В результате взрыва он получил ранение, но 15 апреля сообщил, что чувствует себя хорошо.

Василий Прозоров Фото: Мария Девахина / РИА Новости

16 апреля ФСБ сообщила о задержании гражданина России, который подорвал автомобиль экс-офицера СБУ. По данным правоохранителей, задержанный после начала специальной военной операции ездил на Украину, где в октябре 2023 года был завербован сотрудником СБУ. Утверждается, что куратор россиянина действовал по прямому указанию главы украинской спецслужбы Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

17 апреля был задержан второй фигурант — гражданин России и Молдавии. Он привез компоненты для взрывного устройства из Литвы в Москву на машине и передал сообщнику.

Взрыв машины экс-подполковника СБУ квалифицировали как покушение на убийство

По данным осведомленного источника, силовики квалифицировали взрыв автомобиля Прозорова как «покушение на убийство общеопасным способом».

По словам экс-подполковника СБУ, за покушением на него стоят киевские власти. «Но ничего не получилось. Я жив и здоров и буду дальше разоблачать преступления украинских властей», — указал он.

Прозоров сообщил, что переехал в Россию несколько лет назад. До этого он, по его словам, сотрудничал со спецслужбами РФ — с 2014 года передавал им данные о ходе так называемой антитеррористической операции на востоке Украины. В 2019 году Прозоров заявлял, что Украина ответственна за катастрофу малазийского Boeing 777.