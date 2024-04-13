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05:50, 13 апреля 2024Силовые структуры

Взрыв машины экс-подполковника СБУ квалифицировали как покушение на убийство

Взрыв машины экс-подполковника СБУ Прозорова посчитали покушением на убийство
Василий Прозоров

Василий Прозоров. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Силовики квалифицировали взрыв автомобиля бывшего подполковника службы безопасности Украины Василия Прозорова как покушение на убийство. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на близкий к ситуации источник.

Ранее Прозоров обвинил Киев в покушении. «Я жив и здоров и буду дальше разоблачать преступления украинских властей», — отметил он.

12 апреля стало известно о подрыве черного внедорожника Прозорова в столичном дворе района Западное Дегунино. В момент происшествия он находился внутри автомобиля. Прозоров остался жив, его забрала машина реанимации.

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      Марина Совина
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