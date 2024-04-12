Экс-сотрудник СБУ Прозоров обвинил Киев в покушении

Экс-сотрудник СБУ Прозоров заявил, что за покушением на него стоит Киев

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что за покушением на него стоит Киев. Об этом он написал в Telegram-канале.

Экс-подполковник украинского ведомства обвинил в подрыве его машины в Москве 12 апреля киевские власти.

«Но ничего не получилось. Я жив и здоров и буду дальше разоблачать преступления украинских властей», — сказал Прозоров.

Ранее сообщалось, что под внедорожником на севере Москвы сработало взрывное устройство. Хозяином машины оказался экс-сотрудник СБУ. До переезда в Россию с 2014 года он, по его словам, сотрудничал со спецслужбами РФ.